Kodeks pracy nie tylko na czas epidemii – Komisja Pracy BCC o przyszłości relacji pracodawca-pracownik

Ogólnonarodowy pakt dla pracy

Czas nadzwyczajny, w jakim dziś żyjemy, to jednocześnie czas nadzwyczajnych środków i działań. To może być równocześnie czas sprzyjający tworzeniu nadzwyczajnych rozwiązań. Czy nie jest więc to jedyna w swoim rodzaju okazja by w nowoczesny sposób rozpocząć przebudowywanie stosunków pracy w naszym kraju? Może to w istocie czas, by zerwać z tradycyjnym stereotypem walki pracowników i pracodawców – dwóch zantagonizowanych stron o tradycyjnie rozbieżnych interesach? Może najwyższy czas zacząć szukać interesów wspólnych? To zapewne zadanie na lata. Warto je wszakże już podejmować w trosce o (jak to zapisano w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego) zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz o zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.