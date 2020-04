Agnieszka Zaborowska: Warto czytać przepisy całościowo

Zmiana prawa budowlanego nie przewiduje szerokich, bezwarunkowych zwolnień dla inwestorów w sieci telekomunikacyjne, a wyłącznie wprowadza definicję przenośnych wolnostojących masztów antenowych, które pod obecnie obowiązującymi przepisami stanowią jeden z rodzajów tymczasowych obiektów budowlanych, których immanentną cechą jest czasowe użytkowanie w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Nie ma przy tym znaczenia, że elementem powiązanym z przenośnym wolnostojącym masztem antenowym są odciągi, balasty itd. To są elementy, które z uwagi na warunki techniczne pozwalają takiemu masztowi utrzymać pion, bez zagrożenia życia czy zdrowia osób przebywających w jego otoczeniu. Podobnie jak odciągi stanowią element niezbędny do ustawienia przekrycia namiotowego, które stanowi także tymczasowy obiekt budowlany.

W istocie przepisy upraszczają procedurę związaną z realizacją przenośnych wolnostojących masztów antenowych. Nie jest to jednak, jak wskazuje autorka, możliwość wykonania masztu już po jednym dniu roboczym od dokonania zgłoszenia, bez prawa weryfikacji tego zgłoszenia przez organ, w tym ingerencji w inwestycję poprzesz zgłoszenie sprzeciwu. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi zgłoszenia zamiaru ich wykonania, zaś organ może wnieść sprzeciw do tego zgłoszenia, w terminie 14 dni w przypadku, gdy te działania inwestora mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wraz ze sprzeciwem organ zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki już wykonanego obiektu.

Raz jeszcze należy podkreślić, że te ułatwienia obejmują wyłącznie maszty tymczasowe, a nie każdy maszt telekomunikacyjny. Z uwagi na specyfikę obiektu tymczasowego pożądane jest, aby mógł być on zrealizowany niejako od ręki, bo stawiany jest jako potrzeba chwili, w sytuacji niemożliwej uprzednio do zaplanowania. Przykładowo w sytuacji awarii stacji bazowej, którą trzeba zdemontować z dnia na dzień, co bez możliwości szybkiej realizacji obiektu tymczasowego w to miejsce w wielu przypadkach wyłączyłoby możliwość wykonywania połączeń mobilnych lub w rażący sposób obniżyło ich jakość, co w obecnej sytuacji extraordynaryjnego zapotrzebowania na dostęp do usług telekomunikacyjnych stanowiłoby wstrzymanie pracy zdalnej, edukacji online, kontaktów z bliskimi czy kontroli realizacji kwarantanny.