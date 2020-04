Lucjan Świto: Kościoły i związki wyznaniowe w dobie pandemii

Funkcjonowanie wspólnot religijnych w przestrzeni publicznej w okresie wzmożonych zachorowań na COVID-19 rodzi szereg pytań ważnych społecznie. Z jednej strony są to pytania o to, jaką postawę wspólnoty religijne przyjmują w walce z koronawirusem SARS-CoV-2? Czy w tym okresie wzmożonej próby dla całego społeczeństwa, kościoły i związki wyznaniowe w Polsce współdziałają z państwem dla realizacji dobra wspólnego, a jeśli tak, to na czym konkretnie współdziałanie to polega? Z drugiej strony pojawiają się także pytania i o to, w jakim zakresie władze państwowe uprawnione są do narzucania wspólnotom religijnym określonego sposobu zachowania się i czy istnieją granice ingerencji państwa w autonomię wspólnot religijnych w dobie pandemii? Jak wyważyć konsytucyjnie chronioną wolność sumienia i religii oraz wymogi bezpieczeństwa i co należy uczynić, aby wprowadzane w tym szczególnym czasie nadzwyczajne rozwiązania prawne nie prowadziły do nieuzasadnionego i arbitralnego ograniczania praw podmiotów konfesyjnych oraz osób wierzących?