Andrzej Malinowski: Samorządy – nadzieja gospodarki

Czekając, aż władza centralna wreszcie pokaże którąś „tarczą" właściwe rozwiązania, pracodawcy i przedsiębiorcy patrzą na lokalnych włodarzy. Nasze małe ojczyzny to miniatury krajowej gospodarki. Mniejsza skala, zasady te same. Ważne, aby nie była to rozmowa bezimiennego petenta z bezdusznym urzędnikiem. Aby spotkali się dwaj krajanie. Ba, może nawet sąsiedzi! Może urzędnik lub jego rodzina korzystają z usług lub pracują u przedsiębiorcy? To zmienia perspektywę.

Co na to samorządy? Mogą skorzystać z kilku sposobów. Zakontraktować np. w lokalnych firmach usługi lub produkcję związaną z medyczną stroną pandemii. To produkcja maseczek, płynów dezynfekcyjnych, zaopatrzenie, logistyka itp. Mogą też zlecić dodatkowe prace, np. remonty publicznej infrastruktury, jak szkoły, drogi, urzędy – byle tylko firmy miały coś do roboty. I nie czekać do ostatniego dnia na zapłatę faktury, tylko przelewać od razu po wykonaniu pracy. Po co urząd ma kisić pieniądze 30 dni na koncie? Wiele mu z tego nie przybędzie. Dla mikroprzedsiębiorcy jest to z kolei różnica gigantyczna. Być może to istnienie przez kolejny miesiąc.