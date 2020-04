Agata Cebera, Jakub G. Firlus: czy sankcje za naruszenie ograniczeń podczas epidemii są legalne

Jeszcze miesiąc temu nikt z nas nie snułby nawet przypuszczeń, że rzeczywistość zacznie przypominać fabułę powieści Kinga, a przedstawiciele dogmatyki prawniczej rozważać będą: kiedy, z kim i na jakich zasadach mogą wyjść z domu, co stanowi pokłosie wprowadzenia kolejnych środków administracyjnych w walce z epidemią Covid-19 w RP. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia prasowe, w których akcentowano niekonstytucyjność przepisów regulujących tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią Covid-19, co w opinii społecznej odbierane było jako desygnat ich „nieskuteczności". Adwersarze tych wypowiedzi z niewątpliwym nadużyciem potraktowali je bowiem jako zielone światło do naruszenia obowiązku kwarantanny, co obrazuje historia mieszkańca Bytomia, pouczającego policjanta, iż „konstytucja nie nakazuje mu przebywania w domu".

