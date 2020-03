Stanisław Gomułka: Pakiet zbyt skromny

W odróżnieniu od światowego kryzysu finansowego z 2008 r., a wcześniej wyjątkowo kosztownego kryzysu w latach 30., mamy tym razem do czynienia z wirusowym atakiem w obszarze zdrowotnym, a dopiero jako konsekwencją – z kryzysem w sferze gospodarczej.

Początkowo silnie wzmocniły go działania administracyjne władz publicznych nakierowane na ograniczenie czasu trwania i kosztów szoku zdrowotnego. Z kolei wprowadzane teraz silne, może najsilniejsze w historii, działania fiskalne rządów oraz monetarne banków centralnych głównych krajów świata zmierzają do ograniczenia czasu trwania szoku gospodarczego.

Obserwując przebieg i skutki ataku w Chinach, można szacować, że spadek tempa wzrostu polskiego PKB będzie zapewne silnie skoncentrowany w czasie, a w kwartałach II i III 2020 r. połączony prawdopodobnie z recesją gospodarczą. Z podobnymi skutkami będziemy mieli do czynienia w wielu krajach świata. Cechą charakterystyczną tej niezwykłej recesji będzie też silna koncentracja w niektórych branżach i rejonach. W przypadku Chin atak skupił się głównie w jednej prowincji, zamieszkałej przez 4 proc. ludności kraju.

Do tych działań należą: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wysokości 40 proc., jednorazowa zapomoga równa 80 proc. minimalnego wynagrodzenia dla około 2,2 mln osób na samozatrudnieniu, umowie zlecenia i umowie o dzieło, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, odroczenia podatku od sprzedaży detalicznej, odroczenie realizacji PPK i nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego, przesunięcie płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń w marcu i kwietniu do 1 czerwca 2020 r. Inne ważne działania to przedłużenie pozwoleń na pracę dla obcokrajowców oraz znaczne zwiększenie przez BGK gwarancji kredytów dla przedsiębiorstw.