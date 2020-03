Adrian Prusik: Specustawa ws. koronawirusa przyda się też gospodarce

Państwo powinno wprowadzić specjalną regulację gospodarczą, która pozwoli na szybki dostęp do kredytów, pomoc publiczną lub wsparcie w finansowaniu wynagrodzeń pracowniczych u przedsiębiorców, którzy będą musieli zatrzymać działalność. Na wypadek gdyby rozwiązania przyjęte do walki z koronawirusem miały być zastosowane. Można do tego wykorzystać np. Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wzór specustawy powodziowej.

Nie polemizuję z istotą takiego rozwiązania, gdyż to pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze działalności, a nie pracownik. Czym innym jest jednak ryzyko w normalnych warunkach gospodarczych, czym innym zaś ryzyko dla całego obszaru gospodarczego w warunkach zagrożenia epidemią. Ograniczenie możliwości przemieszczania się to zakłócenie transportu i łańcucha dostaw. Ograniczenie lub zatrzymanie działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej może wiązać się nawet z gwałtownym zagrożeniem niewypłacalnością. W warunkach zagrożenia epidemiologicznego to nagłe zagrożenie o obszarowym wręcz charakterze może dotknąć większość przedsiębiorców z danego regionu. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa związane ściśle z danym regionem. A to już dla gospodarki ryzyko o systemowym charakterze. Ustawodawca nie powinien o tym aspekcie zapominać, zwłaszcza gdy nierozpoznana jest skala i zakres nadzwyczajnego korzystania z uprawnień.