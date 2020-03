Robert Gwiazdowski: Wolność w czasach zarazy

Zwolennicy monarszego absolutyzmu głosili, że wolność prowadzi do anarchii. Zwolennicy postępu – że taka wolność jest czysto „formalna". Cóż bowiem chłopu z wolności opuszczenia wsi bez zgody pana feudalnego, jak nie ma za co podróżować? Żeby miał, trzeba ograniczyć wolność jego byłego pana – zabronić mu czynienia wszystkiego, co by chciał, nawet jeśli nie szkodzi to innym, i nakazać czynienie tego, co pomoże zwiększyć wolność jego byłych poddanych. Na tych hasłach budowano „sprawiedliwość społeczną". Od tradycyjnej sprawiedliwości, o jakiej pisał Arystoteles, różniła się jak krzesło od krzesła elektrycznego.