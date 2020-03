Koronawirus: co zawiera rządowa ustawa

Po pierwsze, ustawa dopuszcza pracę zdalną w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Po drugie, ustawa przewiduje zasiłki za czas zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Po trzecie, wprowadza zwolnienie z kontroli na lotniskach dla służb medycznych. Po czwarte, wprowadza możliwość wyłączenia prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Co się tyczy przedsiębiorców, to zlecenia następować ma najpierw na podstawie umowy, ale w przypadku odmowy zawarcia umowy zastąpi je decyzja administracyjna. Polecenia te nie mogą jednak dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.