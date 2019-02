Technologia nas jeszcze zaskoczy

Przewidzieć, jak będzie wyglądać miasto za 30 lat jest niełatwo. Nowoczesne technologie zmieniają naszą codzienność w zawrotnym tempie i zapewne jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczą.

Warto przypomnieć, że płatności zbliżeniowe zawitały do Polski niewiele ponad 10 lat temu, a dziś już nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Można natomiast już teraz wskazać kierunki zmian, dzięki którym miejsca, w których żyjemy, staną się dla nas bardziej dostępne, wygodne i bezpieczne.

Poniżej dalsza część artykułu

W miarę postępującej urbanizacji miasta będą się rozrastały i potrzebowały więcej inteligentnych rozwiązań, aby funkcjonować efektywnie i być przyjaznym miejscem do życia. Szacuje się, że w 2050 r. na świecie będzie żyło ok. 9 mld ludzi, z czego 70 proc. w aglomeracjach miejskich. Do tego nie możemy zapominać o nieustannym rozwoju turystyki. Wszystko to sprawia, że miasta już teraz muszą przygotować się na to, co je czeka w najbliższych dekadach.

W Mastercard pomagamy im odpowiadać na to wyzwanie. Współpracujemy z wieloma miastami w Polsce i na świecie nad usprawnieniem systemu zarządzania ruchem. Uważamy, że niezbędnym elementem w cyfryzacji i dalszym rozwoju inteligentnych miast są płatności bezgotówkowe. Komu z nas nie zdarzyło się nerwowo szukać drobnych w portfelu, czekać przy kasie aż kasjer wyda resztę czy krążyć po okolicznych sklepach prosząc o rozmienienie gotówki? Tego typu, stare rozwiązania są nieefektywne i utrudniają nam życie. Pewnie dlatego z badania opinii, które przeprowadziliśmy wśród polskich konsumentów, wynika, że strata czasu na czekanie w kolejce do kasy jest dla nich jednym z najgorszych doświadczeń związanych z zakupami. Inteligentne miasta przyszłości muszą znaleźć sposób, jak usprawnić transakcje płatnicze tak, aby były one błyskawiczne i bezproblemowe, a Mastercard im w tym pomaga.

Open loop

Mamy to szczęście, że w Polsce możemy na własne oczy obserwować, w jaki sposób technologia zbliżeniowa zmienia oblicze punktów sprzedaży, usług czy instytucji publicznych. Dzięki infrastrukturze terminali, nieustannie rozszerzanej dzięki działalności Fundacji Polska Bezgotówkowa, która obejmuje swoim działaniem również jednostki administracji publicznej, staliśmy się już krajem w pełni zbliżeniowym, gdzie niemal wszystkie terminale płatnicze są wyposażone w technologię bezstykową. Bezgotówkowe płatności są kluczowym elementem tworzenia przyjaznych miast przyszłości, gdyż są wygodne, bezpieczne, jednolite i tańsze od gotówki. Polscy konsumenci pokochali płatności zbliżeniowe, które stanowią już ponad 85 proc. wszystkich transakcji kartami Mastercard. Według raportu Mastercard z 2018 r. Polska jest na drugim miejscu w Europie (za Czechami), jeśli chodzi o rozpowszechnienie technologii bezstykowej. Dlatego można spodziewać się, że w obszarze bezgotówkowym postęp technologiczny miast w Polsce będzie postępować szczególnie szybko. Jeszcze w br. Mastercard wspólnie z partnerami samorządowymi i biznesowymi ogłosi kolejne, pionierskie wdrożenia, dzięki którym życie w mieście stanie się jeszcze wygodniejsze dzięki szybkim i prostym płatnościom.

Technologia zbliżeniowa, którą Polacy już znają, lubią i której ufają, odegra kluczową rolę w usprawnieniu transakcji płatniczych w transporcie miejskim, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zakupów w sklepach. W Mastercard, wspólnie z naszymi partnerami, dążymy do tego, aby mieszkańcy mogli płacić za przejazdy komunikacją miejską w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. W tym celu rozwijamy projekty typu open loop, w których karta płatnicza staje się biletem komunikacji. Pozwala ona nie tylko zidentyfikować posiadacza, ale też eliminuje konieczność drukowania biletu papierowego.

Łódź pionierem

W Polsce wdrażanie tego projektu rozpoczęliśmy od Łodzi, w której mieszkańcom i turystom już w 2017 r. zaproponowaliśmy jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w skali międzynarodowej. Dzięki temu Łódź stała się miastem, które wyznacza trendy i które może być przykładem do naśladowania dla miast na całym świecie. MPK Łódź zastosowało rozwiązanie Mennicy Polskiej, a projekt wsparł Mastercard i Elavon. System „open payment" jest tam oparty na taryfie wejście/wyjście, dzięki której pasażer płaci za konkretną liczbę przejechanych przystanków, przykładając kartę zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z pojazdu. Dzięki temu podróżujący nie traci czasu na poszukiwanie kiosku i zakup biletu. Nie musi się nawet zastanawiać nad taryfą przejazdu. Łodzianie chętnie korzystają z nowej opcji, a pilotaż wprowadzono w 2018 r. na nowej linii tramwajowej. Oprócz pasażerów, z zastosowania wygodnych płatności kartą korzysta też samorząd lokalny, który może liczyć na mniejszą liczbę „gapowiczów", a dzięki temu na większe przychody. Miasta mogą też zaoszczędzić na dystrybucji papierowych biletów, które są droższe niż rozwiązania cyfrowe. O ile polskie miasta mają dość krótką historię stosowania open loop, o tyle Londyn, który dzięki współpracy z Mastercard korzysta z niego już od kilku lat, dzięki rezygnacji z obsługi gotówki oszczędza rocznie 24 miliony funtów. Pozytywne efekty pilotażu w Łodzi zachęciły kolejne miasta do wdrożenia tego innowacyjnego rozwiązania. W 2018 r. zdecydowały się na to m.in.: Wrocław, Gdańsk i Bydgoszcz.

Polskie miasta nie mają się czego wstydzić w porównaniu ze światowymi metropoliami. Cyfryzacja mocno zakorzeniła się nawet w mniejszych ośrodkach miejskich, co pokazuje ranking Cashless Cities przygotowany przez redakcję portalu Cashless.pl. Samorządy z całej Polski były oceniane pod kątem rozwoju obrotu bezgotówkowego w transporcie, urzędzie gminy oraz sporcie/rozrywce/kulturze. Pierwsze nagrody w kategoriach odnoszących się do wielkości miasta zdobyły kolejno: Kraków (duże miasta), Konstancin-Jeziorna (średnie) oraz Kępno (małe).

Mastercard współpracuje też z aplikacjami mobilnymi do zakupu biletów (mPay, SkyCash), oferując ich użytkownikom atrakcyjne zniżki za płatności z wykorzystaniem portfela Masterpass. W tym przypadku również bilet przybiera cyfrową formę, a transakcję można szybko i wygodnie zrealizować w dowolnym miejscu i czasie, we własnym telefonie, bez względu na to, czy w okolicy jest otwarty kiosk lub automat z biletami.

Token to bezpieczeństwo

Wspólnie z partnerami wyznaczamy też nowe trendy w mobilności, współpracując nad rozwiązaniami z zakresu connected car. Dzięki zintegrowaniu karty płatniczej z komputerem pokładowym pojazdu, w przyszłości auto będzie mogło uiszczać płatność za parking, przejazd autostradą, czy też płacić za tankowanie bez wychodzenia z pojazdu. Będzie to cenne uzupełnienie rozwiązań, które funkcjonują już dziś, jak bezgotówkowe parkometry.

Tego typu innowacje możemy wprowadzać dzięki cyfryzacji kart płatniczych i wykorzystaniu technologii tokenizacji. Zastąpienie karty płatniczej tokenem przenosi płatności bezgotówkowe na nowy poziom bezpieczeństwa, a podłączone do sieci urządzenia mogą być wyposażane w funkcję płatniczą. W mieście przyszłości tego typu urządzenia powinny być już wszechobecne.

- Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe