Tomasz Pietryga: Lekarz z Ukrainy mile widziany

Może to być remedium na kryzys kadrowy, brak lekarzy specjalistów w Polsce. Pytanie tylko, czy tak śmiała koncepcja jest możliwa do przeforsowania wbrew stanowisku samego środowiska lekarskiego. Argument, że lekarze z Ukrainy są gorzej wykształceni i przygotowani do leczenia niż Polacy, nie może zamykać tej dyskusji. Zwłaszcza, że odmienna edukacja, nie oznacza automatycznie, mniejszych kompetencji.

Poniżej dalsza część artykułu