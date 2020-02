Janusz Jankowiak: Niestabilność stabilnych finansów publicznych

Przy okazji wielu spotkań słyszę pytanie, dlaczego, skoro stan finansów publicznych jest tak dobry, a deficyt sektora tak niski, rząd nie chce dodatkowo stymulować gospodarki w fazie spowolnienia wydatkami publicznymi, aż do traktatowej granicy 3 proc. deficytu. Odpowiedź na to pytanie jest banalna: rząd chętnie by to zrobił, ale nie może.

Poprawa wyniku sektora finansów publicznych (SFP) w ostatnich latach jest niczym więcej niż tylko prostą konsekwencją funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej. I to pomimo tego, że dynamika wydatków w Polsce w ostatnich kilku latach należała do najwyższych w Unii Europejskiej.

Stąd wzięło się w roku 2020 nagięcie stabilizującej reguły wydatkowej poprzez wyrzucenie poza obszar sektora finansów publicznych, który ona obejmuje, łącznie około 17 mld zł wydatków (czyli 0,8 proc. PKB) i włącznie ich do państwowych funduszy celowych, głównie do przekształconego w tym celu tzw. Funduszu Solidarnościowego, gdzie uplasowano nie tylko 13. emeryturę, ale także zasiłki pogrzebowe.

Gdybyśmy jednak te znane już wydatki zaliczyli teraz do zdeterminowanych, to w latach 2015–2020 wydatki sztywne z tytułu samych transferów wzrosłyby o ok. 60 mld zł (3 proc. PKB), a ich udział w wydatkach budżetu ogółem w relacji do poziomu planowanego na rok 2020 wzrósłby o ok. 6,7 pkt proc., zbliżając się niebezpiecznie do 78 proc. Taka dynamika przyrostu wydatków sztywnych, jak i ich udział w budżecie państwa byłyby ewenementem w UE.