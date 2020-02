Tomasz Pietryga: Nawacki chciał być jak Nancy Pelosi, ale mu nie wyszło

Publiczne podarcie projektu uchwały wzywającej „do zaniechania działań utrudniających" sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków to pokaz arogancji, buty i chamstwa. Być może sędzia dzień wcześniej oglądał w tv sceny z amerykańskiego Kongresu, kiedy to podczas wygłaszania orędzia przez Donalda Trumpa o stanie państwa, przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podarła publicznie kartki z przemówieniem prezydenta. Jednak naganne happeningi polityków nie powinny być wzorem dla sędziów, i ich prezesów. W instytucjach publicznych, które działają w oparciu o przepisy prawa i procedury, nie ma miejsca na tego rodzaju pogardliwe manifestacje dezaprobaty.

Nowacki zachował się jak pan i władca nie po raz pierwszy. Cofnięcie delegacji Juszczyszynowi, kiedy to prezes przerwał urlop, by o 6.30 rano utrudnić mu wgląd w listy poparcia do KRS, na którym figuruje również jego nazwisko, było już zachowaniem, delikatnie mówiąc, nieszablonowym. Teraz przekroczył i tę granicę. Kto wie, może wkrótce da w zęby temu, kto nie zgadza się z jego widzeniem świata i podważa jego wolę.