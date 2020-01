Stanisław Gomułka: Prognoza dla Polski i świata

W odniesieniu do roku 2020 zwraca uwagę większy niż zwykle wzrost niepewności. Ankieta „Rzeczpospolitej" wśród 25 analityków gospodarczych ujawniła duży rozrzut ich prognoz. W przypadku tempa wzrostu PKB prognozy są w przedziale od 2,5 proc. do 3,9 proc., ze średnią 3,4 proc.; w przypadku inflacji CPI prognozy są w przedziale od 2,2 proc. do 3,5 proc., ze średnią 2,9 proc.; w przypadku tempa wzrostu inwestycji ogółem w środki trwałe prognozy od -3 proc. do + 6 proc., ze średnim tempem 3 proc.; w przypadku przeciętnej płacy tempo wzrostu w przedziale od 4,5 proc. do 10,7 proc., ze średnim tempem 6,5 proc.

Nadzwyczajne dochody w roku 2020 to przede wszystkim blisko 20 mld zł podatku od przejęcia przez obywateli aktywów OFE oraz około 7 mld zł podatku od zysków NBP. Rząd zapowiedział jednak utrzymanie w mocy stabilizacyjnej reguły wydatkowej. Niespodzianką in minus jest (niewielki, ale jednak) spadek wpływów z podatku VAT w relacji do PKB oraz duży spadek akcyzy w relacji do PKB. Dużą niespodzianką in plus był w roku 2019 bardzo duży wzrost (o 16,3 proc.) wpływów z podatku CIT oraz duży (o 9,6 proc.) z podatku PIT.