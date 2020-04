Tomasz Pietryga: Smoleńsk: podstawa prawna niezgody

Nawet gdyby w Polsce nie było epidemii -rocznica smoleńska nie wywołałaby tak dużych społecznych emocji, jak jeszcze kilka la temu. Ten rozdział wydaje się już zamknięty.

10 rocznica katastrofy smoleńskiej przebiega cieniu dramatycznej walki z epidemią koronowirusa. Nie ma obchodów, uroczystych przemówień, masowych mszy i palenia świec. Przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, przy pl. Piłsudskiego w Warszawie, zjawili się rano najwyżsi politycy PiS, na czele z Jarosławem Kaczyńskim , aby w „sanitarnych odstępach” oddać cześć prezydentowi i ofiarom tragicznego lotu. Wygasły za to polityczne i społeczne emocje, ich resztki wirus skutecznie stępił. Dziś myślimy o zdrowiu bliskich, swoim oraz czy gospodarcze zawirowania nie uderzą w nasz materialny byt. Nie zmienia to faktu, że 10 kwietnia 2010 roku jest datą na zawsze wyrytą w Polskiej historii, blizną, która pozostanie. I może już bez takich emocji jak kiedyś- stosunek do katastrofy jeszcze długo będzie jednym z identyfikatorów przynależności do któregoś z obozów. Bo, to co się wydarzyło 10 kwietnia- mocno pogłębiło społeczne pęknięcie, które definiowało się długo przed katastrofą. Wytworzona jednak po tej dacie przepaść wydaje się nie do zasypania jeszcze przez lata. I nawet zejście z politycznej sceny Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska tego nie zmieni. Dla ludzi prawicy „Smoleńsk” stał się dogmatem, spoiwem, znakiem identyfikacyjnym, ale też raną, symbolem sprzeciwu. Dla dzisiejszej opozycji to ważna data polskiej tragedii, ale też wydarzenie wykorzystywane politycznie przez Jarosława Kaczyńskiego, podsycane teoriami spiskowymi Antoniego Maciarewicza, w celu zdobycie władzy. A jednak po 10 latach wiele się zmieniło. Rocznica smoleńska nie wywoła już takich emocji jak przez wiele lat, będąc społeczną beczką prochu. Czytaj też: 10 lat po katastrofie smoleńskiej: Cicha rocznica Poniżej dalsza część artykułu

Znajduję trzy czynniki, przez które jest to dziś prawie niemożliwe. Pierwszy. Dojście PiS do władzy i upaństwowienie obchodów rocznicy smoleńskiej. Proces ten zaczął się w 2015 roku, jednak punkt zwrotny nastąpił trzy lata temu, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił koniec miesięcznic smoleńskich przed pałacem prezydenckim. Odbyło się ich 96, dokładnie tyle ile ofiar katastrofy. Pomniki, place, skwery, ulice, szkoły ochrzczone nazwiskami prezydenta i poległych rozładowały społeczne napięcia, przywróciły szacunek i cześć, o którą przez lata się upominano. „Smoleńsk” przestał być już manifestacją sprzeciwu wobec „tamtej władzy”, której już nie ma, a którą przez lata obarczano współodpowiedzialnością za tragedię. Oczywiście znaczenie miało też naturalne osłabienie społecznych emocji i koniec żałoby, która była naturalnym odruchem.



Drugi. Kompromitacja teorii Antoniego Macierewicza. Były szef MON od samego początku stawiał bardzo śmiałe tezy i oskarżenia dotyczące zamachu w Smoleńsku, podgrzewając przez lata, kolejnymi rewelacjami społeczne emocje. Kiedy PiS doszedł do władzy i wszystkie państwowe szuflady -szczelnie zamknięte przed Macierewiczem - zostały otwarte, nie posunęło to śledztw tego polityka naprzód. Macierewicza brnął coraz bardziej w kolejne abstrakcyjne teorie, których nie mógł udowodnić, przez co stawał się niewiarygodny nawet w elektoracie prawicy. Trzy lata temu show Antoniego Macierewicza przeciął podczas ósmej rocznicy Jarosław Kaczyński, który podziękował mu za wysiłki, publicznie dystansując się jednak od jego teorii. Stało się jasne, że kariera ministra robiona na katastrofie dobiega końca i to mimo zapowiedzi kolejnych raportów komisji smoleńskiej już się nie zmieni. Tezy stawiane przez Maciarewicza będą już zawsze mało wiarygodne przez co nie będą już katalizatorem społecznych emocji. Ten rozdział jest już zamknięty.



Trzeci. Odejście z aktywnej polityki Donalda Tuska. Były premier był głównym politycznym „oskarżonym” w sprawie katastrofy smoleńskiej: jednakowo jeśli chodzi o jego politykę przed katastrofą, oddanie śledztwa Rosjanom po katastrofie, czy tolerancję tzw. „przemysłu pogardy” jaki powstał już po 10 kwietnia. Gdyby teoretycznie Tusk wystartował w obecnych wyborach prezydenckich- katastrofa smoleńska, mogłaby jeszcze na chwilę wrócić jako polityczny temat numer jeden. Ale tak się nie stało.