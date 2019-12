Tomasz Pietryga: Śledczy - mięso armatnie w wojnie o sądy

Włączenie podległej prokuratury do walki ze środowiskiem sędziowskim oznacza, że rząd nie cofnie się przed niczym, aby powstrzymać niepokornych.

To po ekspresowym przygotowaniu projektu ustawy kolejny radykalny ruch, który ma zgasić sędziowski bunt.

Rząd dobrze zdaje sobie sprawę, że środowisko sędziowskie, wzmocnione interpretacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeniem Izby Pracy Sądu Najwyższego podającego w wątpliwość legalność reform PiS, może bardziej zdecydowanie wystąpić przeciw działaniom władzy. Pojedyncze próby kwestionowania legalności KRS czy statusu nowych sędziów nie są groźne. Kiedy jednak sędziowie będą masowo podejmować takie decyzje, sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Co doprowadzi do rozchwiania całego systemu władzy sądowniczej i chaosu prawnego. A to wróciłoby jak bumerang i politycznie uderzyło w partię władzy.

Czy dyscyplinowanie przyniesie zamierzony skutek? Raczej wątpliwe. Postawy części środowiska sędziowskiego mocno się zradykalizowały i każde kolejne próby siłowego rozwiązania mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Rząd, angażując w spór o sądownictwo podległą politykom prokuraturę, dużo ryzykuje. Takimi działaniami może wręcz doprowadzić do buntu prokuratorów, którzy nie chcą być wciągani w polityczny konflikt, i traktowani jako mięso armatnie w bardzo kontrowersyjnej wojnie.