Sądy nie są alfą i omegą, ale trzeba je szanować - komentuje Wojciech Tumidalski

Sąd rozwiązał właśnie stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność” i zaraz znajdzie się ktoś, kto powie, że „sądy nie są alfą i omegą”. Zawdzięczamy to także prezydentowi, strażnikowi konstytucji.

Stowarzyszenie, które w leśnej głuszy obchodziło „urodziny Hitlera” z tortem ze swastyką doczekało się decyzji sądu, jaka nie powinna dziwić nikogo w Polsce – kraju tak doświadczonym przez zbrodniczy reżim. Wszyscy, a szczególnie prawnicy, powinni dbać o to, by orzeczenia sądów szanować i nie prowokować do ich bezzasadnego podważania. To destrukcyjne dla państwa, praworządności i demokracji. Poniżej dalsza część artykułu

Tymczasem słowa Andrzeja Dudy, że „sądy nie są alfą i omegą” wypowiedziane kilka dni temu w wywiadzie dla telewizji Polsat będą się odbijać wielokrotnym echem. Mówiąc to, prezydent wziął w obronę Kancelarię Sejmu, która chce czekać na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a do tego czasu nie wykonywać wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego jej ujawnienie nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Kontekst jego wypowiedzi jest niestety dużo szerszy, bo przyzwala na kontrolowanie działalności sądów przez inne, nieuprawnione do tego organy. I na anarchizację życia publicznego.

Gdy sędziowie z Iustitii pojechali na festiwal Pol’and Rock, by edukować młodych i oswajać ich z prawem, prowadzić symulacje rozpraw i opowiadać o swej pracy, wykonali dobrą robotę. Podobnie jak prokuratorzy ze stowarzyszenia Lex Super Omnia i adwokaci. Gdy tylko jeden z sędziów z KRS zobaczył na festiwalowych koszulkach sędziów, że litera „A” z nazwy Iustitia jest otoczona kółkiem, od razu wykorzystał to jako argument, że Iustitii marzy się anarchia. A że nie wiadomo, ilu sędziów i kto dokładnie podpisał się pod jego kandydaturą do KRS oraz, że Kancelaria Sejmu nie wykonuje wyroku NSA – to nie przeszkadza mu wcale. Choć jest prawdziwym, a nie urojonym przykładem anarchizacji prawa.