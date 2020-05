Czy można myć samochód przed swoim domem

Czas pandemii rządzi się swoimi prawami, także dla kierowców i właścicieli aut. Przykład? Po doniesieniach, że za skorzystanie z publicznej myjni w czasach zarazy mogą grozić mandaty, bardziej niecierpliwi posiadacze zabrali się do mycia aut przed domem czy na osiedlowych parkingach. To jest jednak niedozwolone.

Za złamanie tego zakazu można zostać ukaranym mandatem. Wysokość kar finansowych ustalają rady gmin i mogą się one różnić w Polsce. Warto jednak pamiętać, że myjąc auto przed blokiem, czy nawet na własnej posesji, która nie została do tego przystosowana, można zapłacić nawet 500 zł.

Co uchroni nas przed karą? Liczy się przede wszystkim podłoże, na jakim myjemy auto. Powinno być nieprzepuszczalne i mieć odpływ brudnej zużytej wody do kanalizacji. Jeśli o to nie zadbamy, brudna woda wsiąknie w ziemię. A to jest już niezgodne z prawem, konkretnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o jej art. 4.