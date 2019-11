Katarzyna Lubnauer: Adam Szłapka jest patriotą Nowoczesnej

Polityk powiedziała także, dlaczego zrezygnowała z funkcji przewodniczącej w Nowoczesnej. - Zadałam sobie trzy pytania, czy jestem zadowolona z miejsca, w którym jesteśmy i czy uważam, że to, co osiągnęliśmy, to jest sukces - zaznaczyła. - Jako jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej muszę się odnosić do naszego wyniku. Doszłam do wniosku, że powinnam zrezygnować, dlatego że branie odpowiedzialności za pewne działania jest czymś, czego oczekujemy od polityków - dodała.



Katarzyna Lubnauer wypowiedziała się również na temat wyniku wyborów parlamentarnych. - Dziwiłam się Lewicy i PSL-owi samozachwytowi z powodu wyników, w momencie, w którym celem opozycji powinno być wygranie wyborów - powiedziała. - Nie chodzi o to, żeby wprowadzić ponownie jakichś posłów do Sejmu, bo dla większości społeczeństwa nie ma dużego znaczenia, czy dani posłowie są w parlamencie. Istotne jest to, jaka polityka jest prowadzona w parlamencie. Tylko ci, co mają większość, mogą prowadzić politykę - dodała.