List struktur do posłów Nowoczesnej: Misiło walczy tylko o swoje przetrwanie

Dziewięcioro szefów regionów, którzy nie są posłami Nowoczesnej - w tym liderzy Dolnego Śląska, Warszawy, woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego - napisali do posłów Nowoczesnej list, w którym m.in. krytykują słowa Piotra Misiło i jego zachowanie. "Rzeczpospolita" poznała jego treść

"Rola Nowoczesnej w Koalicji Obywatelskiej to rola strażnika wartości liberalnych, praw człowieka, wolności gospodarczej oraz europejskości. Bez obrony tych wartości i uczynienia z nich kluczowego elementu debaty, Nowoczesna nie ma sensu. A ci, którzy widzą w Koalicji jedynie prywatną trampolinę na „miejsca biorące” na listach wyborczych, nigdy nie powinni się byli znaleźć w Nowoczesnej. Jest to nie Nasza opinia, ale też głos Naszych członków i sympatyków w terenie. Z bólem i niepokojem obserwujemy, jak jeden z posłów, Piotr Misiło, nie potrafiąc wybić się ponad swój partykularny interes, walczy jedynie o własne przetrwanie w polityce. Nie ma naszej zgody na wywlekanie wewnętrznych dyskusji na zewnątrz, aby żerowali na nich nasi polityczni wrogowie i konkurenci. To niedopuszczalne, karygodne, a nade wszystko oburzające dla wyborców opozycji. To niszczy Nowoczesną, to niszczy idee Koalicji Obywatelskiej potrzebnej Polsce" - piszą liderzy regionów (pisownia oryginalna).

Jak podkreślają, Koalicja Obywatelska odniosła sukces w wyborach samorządowych. "Członkowie i sympatycy Nowoczesnej wnieśli do Koalicji świeżość i zapał, ale także liberalne wartości. Poszczególne składniki Koalicji uzupełniały się i każdy może dziś mówić o zwycięstwie; każdy powinien też przyznać, że jego skala to wynik synergii obu partii współtworzących Koalicję. Dzięki Koalicji Nowoczesna stała się partią zakorzenioną w samorządach. Dzięki Koalicji Platforma Obywatelska może dalej współrządzić w 8 województwach. Dzięki Koalicji PiS został zatrzymany – bez Koalicji PiS rządziłby w zdecydowanej większej liczbie regionów niż dziś"



Struktury Nowoczesnej apelują o refleksję w ramach samej partii. "Nie zmarnujmy Naszego wspólnego sukcesu. Żądamy pogłębionej debaty o przyszłości Nowoczesnej, jej udziału w Koalicji Obywatelskiej oraz strategii na wybory 2019 r. w odpowiednich ciałach statutowych Naszej partii, a nie w mediach. Bez nazwisk, za to z wartościami. Bez oglądania się na partykularne interesy, a z myślą o Nowoczesnej jako wspólnocie idei."



W Warszawie trwają w czwartek obrady klubu Nowoczesnej. Tematem ma być m.in. postawa posła Piotra Misiło, który na łamach "Rzeczpospolitej" wezwał do dymisji sekretarza generalnego Adama Szłapki po sytuacji na Śląsku i przejściu radnego Wojciecha Kałuży do PiS.