Gdula o cyberatakach: Przyszły z Rosji. Skala ataku znacząca

W środę w Sejmie, na tajnym posiedzeniu rząd przedstawił informację na temat cyberataków jakich ofiarą padł m.in. szef KPRM Michał Dworczyk. Hakerzy włamali się na prywatne konto mailowe ministra i przejęli jego korespondencję. Rzekome maile z tego konta sa obecnie publikowane w rosyjskim serwisie Telegram.

- Rosyjskie ataki odbywają się od dłuższego czasu w wielu krajach, prawdopodobnie minister Dworczyk i inni padli ofiarą ataku z tego kraju - mówił Gdula.

- Skala tego ataku jest znacząca, nie mogę mówić dokładnie jaka - dodał.

O samym posiedzeniu Gdula mówił, że "to był teatr, niczego ważnego się nie dowiedzieliśmy na tym posiedzeniu".

Gdula zastanawiał się też nad tym co było celem ataku "czy zdobycie informacji, czy wzmocnienie polaryzacji".

- Tak działają Rosjanie. To jest też pomysł na to, jak rozgrywać sprawy w Polsce - wiadomo, że opozycja musi to krytykować, rząd musi się bronić - mówił.