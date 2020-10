Czarzasty: Mam chorobę współistniejącą Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Muszę mierzyć temperaturę dwa razy dziennie, obserwować czy nie mam objawów, powinienem zrobić test, który mi nakazano zrobić i go zrobiłem - wynik jest ujemny. Mam go powtórzyć jeszcze. Wczoraj rano odwołałem wszystkie swoje spotkania za co wszystkich przeprosiłem - mówi lider SLD, Włodzimierz Czarzasty, o środkach bezpieczeństwa w związku z kontaktem z zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2 Piotrem Zgorzelskim.