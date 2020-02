Zandberg o Biedroniu w Chinach: Myślę, że każdy ma jakieś plany

Zandberg skomentował w ten sposób wczorajszą deklarację Biedronia, który - cytowany przez "Super Express" - miał powiedzieć, że wraz ze swoim partnerem, Krzysztofem Śmiszkiem planuje wyjazd do Chin. - Jedziemy tam. Jest tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na koronawirusa, a my tam pojedziemy. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać, choć jak się zna świat, to on jest jedną małą wioską - mówił Biedroń cytowany przez "Super Express".

Poniżej dalsza część artykułu