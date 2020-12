Nowela ustawy covidowej odblokuje eksmisje w przypadku inwestycji publicznych

Takie zmiany zawiera nowela ustawy covidowej, którą w czwartek uchwalił Sejm. Dziś nie wolno nikogo usunąć z mieszkania lub domu. Eksmisje są zablokowane. To się ma zmienić dla inwestycji prowadzonych na podstawie pięciu specustaw: drogowej, kolejowej, antypowodziowej, lotniskowej oraz dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ten sposób rząd chce uniknąć wielomilionowych strat.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa covidowa). Wprowadza ona zmiany m.in. do art. 15zzu ust. 2. Dzięki nim zniknie częściowo zakaz eksmisji, jaki ten przepis wprowadza na czas pandemii oraz zagrożenia Covid-19. Nadal zakaz ten będzie obowiązywał dla prywatnych mieszkań i domów.

Rząd swoją decyzję tłumaczy tym, że brak możliwości wykonania eksmisji, gdy doszło do wywłaszczenia lub przejęcia z mocy prawa nieruchomości na potrzeby inwestycji celu publicznego, jest bardzo niekorzystny dla inwestora. Chodzi przede wszystkim o duże inwestycje, takie jak budowa lotniska, autostrady czy modernizacja kolei. Jeden wywłaszczony lokator, który nie chce się dobrowolnie wyprowadzić, może zablokować całą inwestycję na długie lata. I spowodować wielomilionowe straty.

– Jeśli proponowane zmiany i ograniczenia nie będą nadużywane i traktowane jako droga na skróty, to należy je zaaprobować. Praktyka stosowania nowych regulacji pokaże, czy są one racjonalnie wykorzystywane z uwzględnieniem bardzo specyficznej sytuacji, czyli pandemii, czy też w jakimś zakresie są one nadużywane – mówi Bartosz Kosek, adwokat i partner w Kancelarii Prawnej Kochański & Partners.