Koronawirus: wstęp na działkę w razie awarii ułatwiony

Co to oznacza w praktyce? Eksperci uważają, że skończą się wieloletnie spory o takie sprawy w sądach.

Według niego na co dzień powoduje to ogromne problemy praktyczne.

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego rodzaju uregulowań – mówi Stefan Jacyno, adwokat oraz wspólnik w Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy. – Nie ma potrzeby wprowadzania ich specustawą. Jeżeli dochodzi do awarii, czyli stanu wyższej konieczności, to wchodzi się na posesję i ją usuwa. Nie są więc potrzebne dodatkowe uregulowania, które nie szanują prawa własności. Niestety, mamy w Polsce brzydką praktykę, że prowizorki wprowadzone na chwilę zostają na lata – twierdzi Stefan Jacyno. – Obawiam się, że podobnie może być i w tym przypadku. Jeżeli na tle ustanawiania służebności przesyłu dochodzi faktycznie do konfliktów, to nie oznacza to jeszcze, że potrzebne są specprzepisy, tylko trzeba poprawić te obowiązujące, ale na spokojnie, w zwykłym trybie legislacyjnym, z udziałem ekspertów oraz z konsultacjami społecznymi – podkreśla adwokat.