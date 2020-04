Koronawirus: ułatwienia dla budujących to iluzja

Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje zmiany w formalnościach budowlanych, by nie blokowały inwestycji.

Nowe przepisy zakładają, że przy pomocy ePUAP-u można składać wnioski o wydanie pozwolenia na budowę razem z projektem budowanym w formie elektronicznej. Dziś nie jest to możliwe.

– To dobre rozwiązanie. Daje wybór inwestorowi z jakiej formy skorzysta: czy z tradycyjnej papierowej czy z elektronicznej - uważa Bogdan Dąbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu.

- Nie przyśpieszy to jednak postępowania. Nie będzie się toczyło tak jak przed epidemią. Obecnie w urzędach są niedobory kadrowe. Wiele osób jest na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem - wyjaśnia mec. Dąbrowski.

Proponuje się również, by po ukończeniu budowy można było przesłać do powiatowego nadzoru budowlanego w formie elektronicznej zawiadomienie o zakończeniu budowy. Taką możliwość wprowadza się też w wypadku budynków wielorodzinnych, o co zabiegali deweloperzy. Zmiana ma pomóc inwestorom w szybszym załatwianiu formalności.