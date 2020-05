Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa

Udogodnienia na co dzień

Do podstawowych narzędzi, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zaliczyć należy dodatkowe zasiłki. Pierwszy z nich to zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. roku życia. Przysługuje on ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy zamknięta jest placówka, do której uczęszcza dziecko, czyli żłobek, przedszkole lub szkoła. Drugi rodzaj wsparcia skierowany jest do opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych w przypadku kiedy doszło do zawieszenia działalności ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, ośrodków wsparcia czy placówek dziennego pobytu, której osoba była uczestnikiem. Warty zaznaczenia jest fakt, że zmianie nie uległy zasiłki integracyjne, który wypłacane są uczestnikom zajęć w Centrach oraz Klubach Integracji Społecznej.