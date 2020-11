500 zł dla nauczyciela - MEN ujawniło zasady

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegółowe założenia nowych przepisów przewidujących przyznanie nauczycielom bonu na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków. Pieniądze mają jeszcze w listopadzie trafić na rachunki wszystkich organów prowadzących szkoły.

- Jeśli nauczyciele planują wyposażyć się w taki sprzęt również na przyszłość, wtedy 500 zł może być dopłatą do tego sprzętu. To już pozostawiamy po stronie nauczycieli. Oni wiedzą najlepiej, co jest im w tym momencie najbardziej potrzebne w celu zwiększenia efektywności nauczania zdalnego – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.