Zmarł Fou Ts'ong. Wybitny pianista pokonany przez COVID

Sensację wzbudził już w 1955 r., gdy stanął do Konkursu Chopinowskiego. Zdobył III nagrodę oraz inną prestiżową za wykonanie mazurków. Jerzy Waldorff napisał, że Ts'ong sprawił, że Chopin stał się kompozytorem światowym.

– Ojciec w Chinach miał bardzo dużo płyt, m. in z nagraniami Ignacego Friedmana i jego interpretacjami mazurków - wspominał. – Zacząłem je jednak grać dopiero na studiach w Polsce. Nie wiem do tej pory, jak potrafiłem dogłębnie zrozumieć ich charakterystyczny rytm. Teraz młodzi pianiści przyjeżdżają i chcą się ode mnie uczyć, a przecież nie można imitować czyjeś gry, to trzeba mieć w sercu.