Sukcesy polskiego Don Kichota

– W Paradigm Talent Agency są też Tame Impala, The National, Billie Eilish, ale też radykalne A place to bury Strangers – opowiada Kwiatkowski. – W ostatnim czasie znaleźliśmy wielu nowych partnerów fonograficznych. W Sub Popie wydaliśmy singiel „Dream About", ale już album „Of The Sun"w kooperacji z wieloma zasłużonymi wytwórniami, m. in. z japońską Moorworks czy polską Anteną Krzyku. Do tego związani jesteśmy z europejską agencję koncertową ATC Live, współpracującą m.in. z Nickiem Cave'em. Wolimy mieć wielu partnerów. Dzięki temu niedawno graliśmy na kalifornijskim festiwalu Desert Daze ze Stereolab, Flaming Lips i Wu-Tang Clanem w programie. Bez Paradigm Talent Agency takie sytuacje nie byłyby możliwe, a to dopiero początek współpracy. Z kolei ATC Live wysyła nas w styczniu na brytyjskie Rockaway Beach Festival, gdzie zagrają John Cale, Jesus and Mary Chain i Kim Gordon.