Naród i rewolucja

Na pierwszy występ na Festiwalu przygotowała bardzo spójny program. Rozpocznie go skomponowana przez Józefa Elsnera na przełomie 1804 i 1805 r. Symfonia C-dur. Jej część pierwsza nawiązuje do formy sonatowej, po nie następuje liryczne Adagio, następnie część Menuetto, a całość wieńczy efektowny finał – Rondo. Jest to więc utwór nawiązujący do reguł klasycznej symfoniki wiedeńskiej, ale z wyraźnymi motywami narodowymi w poszczególnych częściach.