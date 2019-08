Cudzoziemcy odkrywają Moniuszkę

Dyrektor Stanisław Leszczyński program wydarzeń na rok 2019 zaczął układać już kilka lat wcześniej. zagłębiwszy się w twórczość jubilata. – Najbardziej zaskoczyło mnie to, że okazał się jeszcze większym kompozytorem, niż przypuszczałem – przyznaje „Rzeczpospolitej". – Chętnie przytaczam słowa dwóch wybitnych artystów, którzy wystąpią w tym roku: dyrygenta Fabio Biondiego i skrzypka Cypriena Katsarisa. Reprezentują różne specjalności i preferencje stylistyczne, a obaj mówią o Moniuszce jako o geniuszu.

– Partytury operowe Moniuszki są niezwykle bogate, cenię je nawet bardziej niż włoskie – mówił wtedy Fabio Biondi. – Wyróżnia je bardziej przemyślana, wyszukana orkiestracja. Ta muzyka lepiej współgra też z akcją sceniczną. Najbardziej zafascynował mnie jednak w Moniuszce to, że nie można go porównać do żadnego kompozytora. Oczywiście widać, że znał idee Mendelssohna, Schumanna i włoskie trendy operowe, ale wszystkie te elementy podporządkowuje swojemu indywidualnemu językowi muzycznemu. Na tle twórców XIX w. jest jednostką wybitną, od razu rozpoznawalną.