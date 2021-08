„Release Me 2": Streisand łapie pioruny do butelki

Amerykańska gwiazda na płycie „Release Me 2" śpiewa m.in. z Williem Nelsonem oraz z żabą Kermitem.

Na bilet na koncert Barbry Streisand trzeba czasami wyłożyć 1500 dolarów, co nie powinno dziwić, gdy wziąć pod uwagę, że to jedna z najpopularniejsza wokalistek w Ameryce. Jedyna w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o sprzedaż płyt, spoza środowiska rockowego. Tylko za oceanem fani kupili 72 mln jej albumów, na całym świecie – 145 mln. W pewnym sensie jej tropem idzie, decydując się na bardziej dojrzałą formę kariery, Lady Gaga, w czym pomogła jej rola w remake'u filmu „Narodziny gwiazdy", w którym poprzednio główną postać grała właśnie Streisand.

Pierwsza część płyty „Release Me" ukazała się w 2012 r. Na „Release Me 2", pierwszym albumie Barbry od czasu „Walls" z 2018 r., znalazło się dziesięć wcześniej niepublikowanych nagrań studyjnych wokalistki.

Nikt nie pomyśli, że są odrzutami. We wstępie artystka tłumaczy: „Studio nagraniowe jest dla mnie połączeniem muzycznego placu zabaw i laboratorium oraz prywatnym sanktuarium, w którym istnieje możliwość złapania pioruna w butelkę. Czasami jednak, gdy aranżacja nie jest do końca trafiona lub piosenka nie pasuje do konwencji albumu, taśmy trafiają do sejfu".

„Praca nad drugą częścią »Release Me« była cudowną wyprawą w głąb pamięci. Szansą na ponowne spotkanie, a w niektórych przypadkach dodanie końcowego instrumentalnego akcentu do nagrań, które wciąż są dla mnie znaczące".

Na płycie daje znać o sobie aktywność gwiazdy. „Be Aware" nagrano z myślą o programie telewizyjnym z 1971 r. „Singer Presents Burt Bacharach", by pomóc w uświadomieniu trudnej sytuacji bezdomnych i głodujących dzieci. Z kolei kompozycja Michela Legranda „One Day (A Prayer)" niesie pokojowe przesłanie. Barbra nagrywała piosenkę trzykrotnie w latach 1968–1969. Dopiero najnowsza wersja ją usatysfakcjonowała, choć podstawą była rejestracja z 1968 r.

Na pierwszy plan wybija się jednak ballada country „I'd Want It to Be You", duet Barbry z Williem Nelsonem. Utwór pierwotnie był przeznaczony na płytę „Partners" z gwiazdorskimi duetami z 2014 r. Piosenkę wyprodukowali Walter Afanasieff i Kenny „Babyface" Edmonds.

Oprócz duetu z Nelsonem „Release Me 2" zawiera duet z supergwiazdą „Muppet Show", żabą Kermitem w kompozycji „Rainbow Connection", przeznaczonej na album „Wet" z 1979 r. Mniej zobowiązująca, wprowadzająca w aurę pracy w studiu, jest kompozycja „If Only You Were Mine" z udziałem Barry'ego Gibba, powstała z myślą o „Guilty Pleasures" z 2005 r. Warto też wspomnieć interpretację Barbry „You Light Up My Life" Carole King. Wzruszające „Living Without You" Randy'ego Newmana to jedna z jego czterech kompozycji nagranych w 1971 r. na album „Stoney End".

Najwcześniejszym nagraniem jest „Right as the Rain", ballada napisana do musicalu „Bloomer Girl" z 1944 r. To prawdziwy rarytas, jedna z czterech piosenek Barbry zarejestrowanych w 1962 r., jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu.