W hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka

To już 27. gala najważniejszych nagród polskiego przemysłu fonograficznego. Po raz pierwszy gospodarzem będzie Szczecin i Netto Arena, a będzie to można obejrzeć na antenie TVN .

Nominacje potwierdzają kolejną pokoleniową zmianę, aż cztery nominacje do tegorocznych Fryderyków otrzymał Krzysztof Zalewski – jako autor, kompozytor (wspólnie z Andrzejem Markowskim), producent muzyczny oraz za płytę „Zabawa" – w kategorii album roku pop alternatywny.

Czterema nominacjami wyróżniono także Lanberry – za utwór „Plan awaryjny", album „Co gryzie Panią L?" w kategorii album roku pop oraz jako autorkę i kompozytorkę (razem z Kayah, Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem i Patrykiem Kumórem). W kategorii fonograficzny debiut roku cztery z pięciu nominacji przypadły artystom hiphopowym. Otrzymali je Mata (nominowany także za płytę „100 dni do matury" w kategorii hip hop), Miły ATZ, Sobel i Zdechły Osa. W gronie debiutantów znalazła się także Ptakova reprezentująca pop alternatywny.

Zdecydowanym liderem w muzyce jazzowej okazał się Michał Tomaszczyk, który otrzymał nominacje we wszystkich trzech kategoriach: jako jazzowy artysta, debiutant oraz dla albumu „Sketches from the North" nagranego wspólnie ze szwedzkim kontrabasistą Petterem Olofssonem.