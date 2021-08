Kto zastąpi Charliego Wattsa?

Już 4 sierpnia zespół oświadczył, że perkusista nie zagra podczas jesiennych koncertów „No Filter” w USA, ponieważ potrzebuje czasu na powrót do zdrowia.

To zaś oznacza, że Stonesi są przygotowani do grania bez Charliego. Ma go zastąpić czarnoskóry, 64-letni Steve Jordan. Jest piosenkarzem, autorem tekstów i producentem, który współpracował między innymi z Erikiem Claptonem, Neilem Youngiem, Bobem Dylanem, Billym Joelem, B.B. Kingiem, Stevie Nicks.



Pracę ze Stonesami rozpoczął w 1986 roku, kiedy nagrywali „Dirty Work”.