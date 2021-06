Spotify: Tysiąc procent więcej globalnych odtworzeń

Czy Spotify ma siłę, by wylansować polskiego artystę w globalnej skali, co nie udało się do tej pory żadnemu tradycyjnemu koncernowi?

Od momentu uruchomienia programu Radar w marcu 2O20 roku, platforma Spotify udzieliła wsparcia ponad trzystu artystom z całego świata. Doskonałym przykładem jest między innymi Kid LAROI australijski piosenkarz i autor tekstów, którego grono słuchaczy urosło od października ur. kiedy pojawił się w programie Radar Us z 13 tysięcy do prawie 1,5 miliona. Z kolei, miesięczna liczba słuchaczy panamskiego artysty Boza wzrosła o 929%, a jego singiel "Hecha Pa' Mi" został odtworzony 185 milionów razy na całym świecie. Co więcej, prawie 2 miliony użytkowników za pośrednictwem lokalnych playlist Radar odkryło belgijską artystkę Lous and the Yakuza, a Zoe Wees z Niemiec jest słuchana obecnie przez ponad 5 milionów słuchaczy każdego miesiąca.

Aktualnie słuchacze mają możliwość obcowania z bardziej zróżnicowaną grupą artystów niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż żyjemy w świecie, w którym granice dla słuchaczy po prostu nie istnieją. Amerykanie mogą odtwarzać utwory K-Pop, podczas gdy ktoś w Niemczech słucha słucha Amapiano, wschodzącego afrykańskiego brzmienia w muzyce tanecznej. I chociaż wciąż jest wielu twórców i gatunków muzycznych do odkrycia, coraz więcej artystów dzięki swojej oryginalności zdobywa oddane grono fanów. My chcemy w tym pomóc, wspierając również młodych niezwykle utalentowanych twórców z Polski.