Jak w Niemczech bisował polski król

Trudno się temu dziwić, gdy dysponuje się takim zabytkiem, jak popularnie tu nazywany teatr margrabiny z XVIII wieku, a dwa lata temu otwarty po gruntownej odnowie. W Bayreuth mówią, że to najpiękniejszy barokowy teatr w Europie. Na pewno zaś absolutnie wyjątkowy. Wnętrze wykonane z drewna zachwyca bogactwem złoceń, kolumn imitujących marmur i malowideł. Na razie nowy festiwal ma fundusz na trzy lata, a szef artystyczny to jeden z najlepszych specjalistów od muzyki baroku i wybitny kontratenor, Chorwat Max Emanuel Cenčić.

Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego mamy zajmować się utworem Włocha, to odpowiedź jest prosta: to operowy polonik, a takich nie ma zbyt wiele. Tytułowy Sigismondo to Zygmunt August ukazany, gdy dąży do unii Polski z Litwą. Akcja nijak ma się do faktów, ale nie bądźmy drobiazgowi. Dodajmy zaś, że „Sigismondo, re di Polonia” powstał przy wsparciu osiadłej w Rzymie Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki króla Jana III Sobieskiego.