Trudne prawdy

Egzemplifikację w postaci dzieł sztuki uzyskują cytaty z piosenek Marii Peszek, m.in. „Hejt nasz polski powszedni/Jak chleb, jak obiad na stole” z opowiadającymi o nim pracami Wilhelma Sasnala, The Krasnals, Twożywa.

W sekcji „Można szczuć słowem/Można szczuć modlitwą/Można dzielić Polskę/Tnąc krzyżem jak brzytwą” jest m.in. nakreślony tuszem krzyż Andrzeja Wróblewskiego, sztandar Daniela Rycharskiego, „Golgota” Władysława Hasiora, „Korzeniokrzyż” Leszka Knaflewskiego.

Ostatnia sala robi szczególne wrażenie. W ogromnej przestrzeni znalazł swoje miejsce „Lot” Romana Stańczaka (2019), czyli prezentowany na Biennale w Wenecji przenicowany samolot (artysta, przygotowując go na wystawę, składał go 20 dni, co ujawniła ekipa tworząca wystawę).



Po przeciwnej stronie sali wisi duży obraz Wilhelma Sasnala (2007), na którym artysta uwiecznił kadłub samolotu pozbawiony skrzydeł. Całości dopełnia obraz Bartka Jarmolińskiego „Suknia smoleńska” (2011–2012). Komentarzem kuratorka uczyniła słowa „Widziałam orła cień/Do góry wzbił się niczym wiatr/Niebo to jego świat/Z obłokiem tańczył w świetle dnia” – fragment przeboju Varius Manx.

Gwarantowana solidna dawka emocji, czyli koniecznie „Przeżyj to sam”. I pytaj o Polskę.

Wystawę można oglądać do 25 maja.