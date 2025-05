Pianista Tomasz Ritter: Szukam prawdy artystycznej, nie historycznej

Wykonywanie utworów Chopina na instrumentach historycznych i współczesnych to dwie różne konkurencje?

Trochę tak. Można oczywiście usiąść i spróbować zagrać podobnie i na jednym, i na drugim. Da się to zrobić. Ale gdy wgłębić się w tę materię, widać, że instrument współczesny i historyczny wykonawczo prowadzą w dwie różne strony. Tak więc mogę potwierdzić, to nie to samo. Choć pojawiają się czasem zaskakujące paralele.