Za rok może być tłok

Do końca roku można oddać bilety, otrzymując zapłaconą cenę. Jak dotąd zwrócono kilka zaledwie sztuk. Organizatorzy muszą też podjąć rozmowy na temat zmian terminów tras koncertowych przyszłych laureatów. Zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego z reguły niemal od razu z Warszawy ruszają na występy. Wiele nagród pozaregulaminowych to propozycje recitali i koncertów w prestiżowych salach Europy czy Azji.

– Podjęliśmy z jego organizatorami rozmowy i udało się go przenieść na kolejny rok – wyjaśnia Artur Szklener. Organizatorzy poznańskiej rywalizacji skrzypcowej ogłosili w ubiegłym tygodniu jej nowe terminy, będzie to 7–21 października 2022 roku. Nie ukrywają wszakże, że zrobili to nie tylko dla pianistów grających Chopina, ale także ze świadomością, że przyszły rok może upłynąć na całym świecie pod znakiem konkursowej nadaktywności. Lepiej więc poczekać, by nie zginąć w tłumie imprez.