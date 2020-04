Lady Gaga i McCartney dla służby zdrowia

Projekt jest realizowany dzięki zaangażowaniu osób indywidualnych i partnerów korporacyjnych w zbiórkę funduszy na rzecz Reakcyjnego Funduszu Solidarnościowego COVID-19 dla WHO. Wydarzenie wesprą także lokalne i regionalne organizacje charytatywne, zapewniające żywność, schronienie i opiekę zdrowotną osobom najbardziej potrzebującym

Historyczną transmisję poprowadzą Jimmy Fallon z „The Tonight Show,” Jimmy Kimmel z „Jimmy Kimmel Live” oraz Stephen Colbert z „The Late Show with Stephen Colbert,” wraz z obsadą „Ulicy Sezamkowej”, by pomóc zjednoczyć i zainspirować ludzi na całym świecie do podjęcia znaczących działań, które zwiększą wsparcie w ramach ogólnoświatowej reakcji na COVID-19

Koncert „One World: Together At Home” będzie transmitowany w sobotę 18 kwietnia od 13.00 naszego czasu. Retransmisję nada w niedzielę BBC.



Czytaj także: Lady Gaga zebrała 35 mln dolarów dla WHO. Zapowiada koncert