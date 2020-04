The Beatles byli lepsi od The Rolling Stones

Radiowy didżej Stern, znany ze swoich prowokacji, zasugerował, że Beatlesi byli lepszym zespołem niż Stonesi, zaś McCartney powiedział: „Jesteś na najlepszej drodze, żeby mnie do tego przekonać!” - powiedział Paul. „Stonesi są zakorzenieni w bluesie. My mieliśmy trochę więcej inspiracji … Uwielbiam Stonesów, ale zgadzam się z tobą: Beatlesi byli lepsi”.



Stern podał przykład stworzenia odpowiednika „Sierżanta Pieprza”, którym był album „Their Satanic Majesties Request”.

„Zauważyliśmy wtedy, że cokolwiek robimy, Stonesi powtarzają to wkrótce po nas – skomentował Paul. - Ale byliśmy świetnymi przyjaciółmi, nadal jesteśmy. Podziwiamy się. Idę ich zobaczyć za każdym razem, gdy mam szansę”.

