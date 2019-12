Zenek kontra Sławomir kontra Beata

Jak co roku sylwester daje Polakom szansę na udział w masowych niebiletowanych imprezach pod gołym niebem. Jest to jednocześnie czas rywalizacji trzech największych stacji telewizyjnych, które profilują program koncertów zgodnie ze swoimi i widzów gustami.

Co zaśpiewa Ronnie?

Polsat zrealizuje swoją “Sylwestrową Moc Przebojów” na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a disco polo będzie się mieszać się z italo disco, popem i rockiem. „Miłość w Zakopanem” o polewaniu się szampanem zaśpiewa Sławomir. Pojawią się też Szpak, Cleo, Maciej Maleńczuk oraz Piersi Pawła Kukiza.



Czarnym koniem „największej dyskoteki na świeżym powietrzu” może być Ronnie Ferrari, autor przebojów „Ona by tak chciała” i “Daj to głośniej”. Pierwszy był już odsłuchany na YouTube ponad sto milionów razy, a muzyk ma ponad pół milionów subskrybentów. Piosenka ma chwilami wulgarny tekst. Ciekawe co usłyszymy na wizji?



Z kolei w gronie zagranicznych artystów pojawią się w Chorzowie DJ Bobo z hitem „Chihuahua”, LayZee Aka Mr. President z „Coco Jamboo", La Bouche z „Be My Lover” oraz Captain Jack z „Captain Jack”.