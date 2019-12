- Po raz czwarty ruszamy w charytatywna ogólnopolską trasę koncertową, w podróż w czasie i przestrzeni - mówi dyrektor artystyczny projektu Mate.O. - Za każdym razem jest to premierowy koncert z najpiękniejszymi zabytkami kultury muzycznej różnych narodów i różnych tradycji chrześcijańskich. Sięgamy po dawne kolędy, hymny i współczesne pieśni bożonarodzeniowe. W tym roku zapraszamy na multimedialne widowisko „Głośna noc”. Połączenie niezwykłego premierowego koncertu z projekcją sztuk wizualnych, choreografią, światłem. Na nowo staramy się opowiedzieć w nim historię nie tylko narodzin Chrystusa tej głośnej nocy, ale także historię całej ludzkości w kontekście zbawienia.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce prowadzi przez 10 miast. Start w Spodku Katowicach 28 grudnia, gdzie idea Betlejem w Polsce miała swój początek. A kolejne miasta to Poznań, Toruń, Szczecin. Kalisz, Warszawa, Wrocław, Kielce, Gdynia. Ostróda

Wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Mietek Szcześniak, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk oraz Międzynarodowy Zespół Muzyczny pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego.

Artyści opowiedzą o dziejach Bożego Narodzenia z osobistej perspektywy. Będzie to koncert na wiele strun - od polskich kolęd po najpiękniejsze pieśni Bożonarodzeniowe z całego świata, od balladowych po rockowe brzmienia.

Tytułową „Głośną noc” - a nie „cichą”, jak w najpopularniejszej kolędzie - organizatorzy tłumaczą tym, że ta noc narodzin nie mogła być cicha. W opisach ewangelicznych czytamy, że to było bardzo głośne wydarzenia. Można by powiedzieć, że Niebo spotkało się z Ziemią. Od tamtej pory już nic nie było takie same.

„Betlejem w Polsce”, organizowane pod patronatem Episkopatu Polski, to więcej niż zwykły koncert. To wspólne kolędowanie artystów i publiczności.

- Bijącym sercem Betlejem w Polsce jest charytatywna akcja, która nazwaliśmy „Ambasador Miłosierdzia”. Nie można w pełni świętować, zachwycając się tylko bogactwem kultury. Radością chcemy się podzielić – tłumaczy dyrektor artystyczny. Staramy się to zrobić w bardzo praktyczny sposób. Tam, gdzie gramy, pomagamy.

W praktyce oznacza to, że cały dochód ze sprzedaży biletów na koncerty Betlejem w Polsce jest przeznaczony na cel charytatywny pomoc dla osób potrzebujących. Akcję charytatywną „Ambasador Miłosierdzia” można wesprzeć także kupując album „Pokój Wam” z premierowymi kolędami po raz pierwszy przetłumaczonymi na język polski w interpretacji artystów siedmiu narodowości.

Więcej na: www.betlejemwpolsce.pl