Legendarne nagrania Dylana i Casha. Kolekcjonerzy zawyją z zachwytu

Aż dwie płyty to piosenki Dylana z Johnnym Cashem. Zawierają poszukiwane przez kolekcjonerów sesje z Columbia Studio A oraz zarejestrowane na żywo w Ryman Auditorium (1 maja 1969) nagrania do premierowego odcinka programu telewizyjnego “The Johnny Cash Show”, wyemitowanego przez ABC-TV w dniu 7 czerwca 1969.

Zaczęło się tak. "Bob zaprosił mnie do gościnnego udziału na swojej płycie" - opowiadał później Johnny Cash. "Wszedłem do studia i nagrywali nas tam przez jakieś dwie godziny”.

W Columbia Studio A odbyły się dwie sesje nagraniowe Dylan-Cash, 17 i 18 lutego 1969 r., z udziałem zespołu, w którym znalazł się pionier rock 'n' rolla Carl Perkins. Zagrał na gitarze w sześciu utworach (w tym we własnej kompozycji "Matchbox"). Jednym z najbardziej intrygujących odkryć edycji Travelin' Thru jest nagranie "Don't Think Twice, It's Alright/Understand Your Man", w którym dwóch wybitnych piosenkarzy-autorów składa sobie wzajemny hołd.