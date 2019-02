Disco-polo w Jarocinie? "Wyssane z palca informacje"

Komentując doniesienia medialne o planowanym włączeniu muzyki disco-polo do repertuaru Jarocin Festiwalu, burmistrz miasta Adam Pawlicki powiedział, że są to ”wyssane z palca informacje” - podaje Onet.

W sieci i mediach pojawiła się informacja o tym, że na festiwalu w Jarocinie zabrzmi muzyka disco-polo. Jak informuje Onet, do tych doniesień odniósł się w mediach społecznościowych Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. "Nieprawdziwa informacja GJ (Gazety Jarocińskiej) w której napisano, że na festiwalu może być muzyka disco-polo, wywołała niezły ferment w mediach. Dlaczego ktoś wypisuje takie bzdury - nie wiem, ale może zaszkodzić festiwalowi" - napisał na Facebooku.

Jak podkreślił, żadna z osób, które odpowiedzialne są za kształt wydarzenia nie ogłosiła oraz nie potwierdziła, że disco-polo ma znaleźć się w programie festiwalu. Burmistrz Jarocina przyznał także, że zainteresowanie imprezy w ostatnich latach spadło. "Postawiliśmy wówczas na odważną zmianę formuły festiwalu, przenieśliśmy go do centrum miasta, zorganizowaliśmy liczne wydarzenia towarzyszące" - podkreślił Pawlicki i dodał, że planowa jest jednak zmiana formatu Jarocin Festiwalu.

"Mimo, iż wszystkie elementy zostały dobrze przemyślane i dostkonale wykonane pod względem organizacyjnym, stosunek wydanych pieniędzy do liczby uczestników wydarzenia pozostawiał wiele do życzenia. Biorąc to pod uwagę oraz wsłuchując się w głosy mieszkańców Gminy Jarocin oraz festiwalowiczów, podjąłem decyzję o ponownej zmianie formuły festiwalu" - podkreślił w oświadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej jarocin.pl.

Jak zaznaczył Pawlicki, przygotowania do tegorocznej imprezy trwają. ”W budżecie gminy na organizację festiwalu zabezpieczonych zostało 500 tys zł." - czytamy.

Tegoroczny Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach 12-14 lipca.