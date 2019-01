Pomoc prawna pomiędzy jednostkami policji a VAT

Komenda Wojewódzka Policji, wykonując wynikające z ustawy o Policji zadania statutowe w postaci pomocy prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa jako podatnik VAT.

Zadania takie wynikają wprost z ustawy i nie mają charakteru cywilnoprawnego, a rozliczenia obejmują jedynie zwrot kosztów i komenda nie zarabia na tych czynnościach. Do czynności tych ma zatem zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Kr 1009/18.

Wniosek o interpretację

Komenda Wojewódzka Policji wystąpiła o wydanie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że w celu realizacji zadań statutowych wykonuje w ramach pomocy prawnej czynności zlecone przez inne jednostki Policji będące odrębnymi dysponentami środków budżetowych i jednocześnie odrębnymi podatnikami VAT, obejmujące holowanie, parkowanie i przewóz pojazdów, a także ekspertyzy kryminalistyczne, stawiennictwo świadka, okazanie oraz delegacje.

W związku z realizacją powyższych czynności Komenda ponosi szereg wydatków, którymi obciąża następnie jednostkę zlecającą. Rozliczenie następuje na podstawie wewnętrznych wytycznych i odbywa się poprzez złożenie do dysponenta II stopnia wniosku o zmianę planu finansowego poprzez przeniesienie środków pomiędzy dysponentami III stopnia. Komenda powzięła wątpliwość dotyczącą prawidłowości rozliczania tego rodzaju działalności na gruncie przepisów o podatku VAT i zapytała, czy prawidłowe jest, że rozliczenie takie odbywa się poprzez tzw. zmianę w planach finansowych, a nie na podstawie faktur VAT.

Sama stanęła na stanowisku, że takie postępowanie jest prawidłowe. Omawiane czynności należą bowiem wyłącznie do kompetencji organów Policji, a sposób ich realizacji oraz wewnętrzne rozliczenia finansowe z tego tytułu określone zostały na podstawie przepisów wewnętrznych. Powyższe oznacza, że wykonując takie czynności Komenda nie działa jak podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), lecz jako organ władzy publicznej i tym samym korzysta w tym zakresie z wyłączenia z kręgu podatników, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji Nr 0111-KDIB3-2.4012.310. 2018. 2.MD z 3 sierpnia 2018 r. uznał stanowisko Komendy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że organ władzy publicznej w sytuacji, gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań, jak również, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych, będzie uznany za podatnika VAT.

Zdaniem organu podatkowego, w przedmiotowej sprawie w zakresie czynności polegających na przenoszeniu na inną jednostkę Policji wydatków związanych realizacją zleconych przez nią zadań wykonywanych w ramach pomocy prawnej niewątpliwie dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług: ma miejsce czynność realizowana pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami i czynność ta wykonywana jest odpłatnie. W przedmiotowym zakresie Komenda działa zatem w charakterze podatnika VAT, a to oznacza, że rozliczenie omawianych tu kosztów stanowi czynność opodatkowaną VAT i w związku z tym powinno być dokumentowane fakturą.

Wyrok WSA

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uznał stanowisko Komendy za prawidłowe i interpretację uchylił stwierdzając, że opiera się ona na zupełnie błędnej interpretacji obowiązujących przepisów. W ustnym uzasadnieniu podkreślił, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny jednoznacznie potwierdza, że w omawianej sytuacji mamy do czynienia z czynnościami wynikającymi z ustawy o Policji i nie ma tu ani śladu czynności cywilnoprawnej. „Poszukiwanie" takich czynności i wywodzenie ich „na siłę" z przepisu wewnętrznego Policji nakazującego poczynić uzgodnienia co do wykonanej czynności, jest – w ocenie sądu - zbyt daleko idące i w ogóle nieuprawnione do zastosowania w takiej sprawie.

Błędnie organ wywodzi, że w wyniku uzgodnienia wewnętrznego Policji, zgodnie z którym inna jednostka dokona takiej czy innej czynności w taki czy inny sposób, dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej, za którą dodatkowo przewidziane jest wynagrodzenie. W takim przypadku nie ma mowy o żadnym wynagrodzeniu. Jedyne co następuje to zwrot kosztów. Pogląd organu, zgodnie z którym intencją Komendy jest prowadzenie działalności z chęcią osiąganiem zysku lub bez osiągania tego zysku, jest bezdyskusyjną pomyłką. Obydwie jednostki policji, której jedna świadczy drugiej pomoc prawną, są jednostkami budżetowymi w świetle ustawy o finansach publicznych, a dokonywane między nimi rozliczenie stanowi wyłącznie zwrot kosztów polegający na przesunięciu środków finansowych. Nie dochodzi w tym zakresie do zawierania jakichkolwiek umów o charakterze cywilnoprawnym.

Podobnie argumentacja, że Komenda jest stroną bierną umów cywilnoprawnych, że takie umowy cywilnoprawne zawiera i że jest w tym zakresie podatnikiem VAT jest zupełnie nieadekwatna do treści obowiązujących przepisów. Komenda jest podatnikiem VAT, ale nie w ramach analizowanych czynności.

Wyrok jest nieprawomocny. ?

Agnieszka Bieńkowska doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

Słusznie sąd wytknął organowi podatkowemu „poszukiwanie na siłę" czynności cywilnoprawnych w przypadkach, w których jednostka sektora finansów publicznych realizuje zadania, których obowiązek wykonania nakładają na nią przepisy prawa. To, że w danej sytuacji występują dwa podmioty, z których jeden wykonuje na rzecz drugiego określone świadczenie i odbywa się to za wynagrodzeniem w postaci zwrotu kosztów, nie oznacza jeszcze, że pomiędzy tymi jednostkami dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Świadczenia takie realizowane są bowiem w okolicznościach skrajnie odmiennych od tych, w jakich działają podmioty gospodarcze – komenda wykonuje je na podstawie przepisów prawa, nie ma prawa odmówić ich realizacji, nie osiąga z tego tytułu żadnego zysku, a przy ich realizacji wyposażona jest w środki i uprawnienia organu administracji publicznej. Nie sposób uznać, że działa w tym zakresie jako podmiot prowadzący typową działalność gospodarczą.