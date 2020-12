Święta z telewizyjnym pilotem. „Kevina” nie mogło zabraknąć

Zdaniem Joanny Nowakowskiej z agencji Wavemaker Polsat nie ma lepszego wyjścia. – Kevin to świąteczny polski fenomen. Wyobrażam sobie, że gdyby go w Polsacie na święta zabrakło, szukaliby „Kevina" w innych źródłach – od VOD po płyty DVD – mówi Nowakowska.

Skąd ten fenomen? – O Polakach mówi to nam, że potrzebują świątecznego, ciepłego i bezpiecznego nastroju. To także szukanie chwil z dzieciństwa, tęsknota za powrotem do przeszłości lub wyczarowywanie we własnej głowie światów, w których codzienne problemy znikają. Częstotliwość wyświetlania Kevina łączy się też z wypracowaniem pewnej tradycji telewizyjnej – świątecznym stymulowaniem tego, co ludzie lubią i znają – ocenia – uważa prof. Jacek Dąbała, medioznawca i audytor jakości mediów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.