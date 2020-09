Oferta Allegro na rozwój, długi i przejęcia

Oferta skierowana będzie głównie do inwestorów instytucjonalnych, także w USA, do indywidualnych trafić ma 5 proc. akcji. Prospekt rozpatruje nadzór finansowy w Luksemburgu, po jego zatwierdzeniu zostanie opublikowany także w Polsce. Oferta akcji ma być przeprowadzona jeszcze w 2020 r.

– Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł z 5,8 proc. w 2016 r. do około 8,4 proc. w 2019 r. Zatem wciąż mamy ogromną przestrzeń do dalszego rozwoju – mówi François Nuyts, prezes Allegro.

Jednym z celów rozwojowych będzie wciąż intensywny rozwój programu Smart, w ramach którego użytkownicy za roczny abonament uzyskują darmowe dostawy. Obecnie korzysta z niego 2,1 mln kupujących, czyli tylko ok. 17 proc. Również zwiększana ma być oferta produktów finansowych w ramach platformy zarówno dla sprzedawców, jak i dla kupujących.

– Zgodnie z wrześniowym raportem Izby Gospodarki Elektronicznej już 73 proc. internautów w Polsce, ok. 20,5 mln osób, robi zakupy przez internet. Dalszy postęp technologiczny jeszcze zwiększy ich popularność – mówi Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. – Potencjał branży uwalniają także sprawne wdrożenia bezpiecznych i wygodnych dla użytkownika rozwiązań, jak płatności pay-by-link i BLIK, czy mechanizm zdalnej weryfikacji tożsamości mojeID – dodaje.

– Dla Allegro największym wyzwaniem będzie uruchomienie polskiego sklepu przez Amazon, co prędzej czy później się stanie. Trudno teraz szacować, jaki to będzie efekt, ale na pewno ogromny i kosztowny – mówi jeden z branżowych analityków.

Allegro chce skupić się na rozwoju programu Smart, systemu usług finansowych czy także logistyce. Rozważane są także przejęcia, zwłaszcza firm oferujących różne usługi uzupełniające do obecnego pakietu Allegro. Obecnie za pośrednictwem serwisu swoje produkty sprzedaje ponad 117 tys. firm, a ich liczba nadal rośnie.

– Co prawda daleko nam do sytuacji na rynku znanej z USA, gdzie wyraźnie dominuje Amazon. Wbrew obiegowej opinii, choć Allegro bardzo prężnie się rozwija, nie stanowi całego polskiego handlu internetowego, wiele e-biznesów działa równie sprawnie, nie mając z tym serwisem nic wspólnego – mówi Paweł Szewczyk, wiceprezes zarządu merce.com. – Mimo to udany debiut Allegro na giełdzie ma szansę pociągnąć w górę całą branżę – dodaje.