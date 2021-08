"Forbes" planuje debiut giełdowy po fuzji

"Forbes", jeden z najstarszych w Stanach tytułów prasowych połączy się z firmą typu SPAC, specjalnego przeznaczenia do przejmowania innych firm, założoną przez Jonathana Lina, pracującego wcześniej w kierownictwie funduszu Point72 Asset Management miliardera Stevena Cohena. Po sfinalizowaniu tej operacji nowa grupa wejdzie na giełdę w Nowym Jorku z symbolem FRBS.

Przy spadku wpływów z prasy drukowanej biznesowy portal informacyjny zwiększył liczbę obsługiwanych wydarzeń na żywo, wykorzystuje markę i bazę czytelników do tworzenia produktów konsumenckich w sferze oświaty i e-handlu. W 2020 r. miał obroty 163 mln dolarów, w tym roku spodziewa się 193 mln. — Stworzyliśmy widownię i skalę biznesu z udziałem 150 mln ludzi. Te środki finansowe pozwolą nam tworzyć produkty na zamówienie, skierowane do różnych grup branżowych, bo skupiamy się na bezpośrednim docieraniu do konsumenta — powiedział Federle.